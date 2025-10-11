FESTIVAL J2K Laval

FESTIVAL J2K Laval samedi 11 octobre 2025.

FESTIVAL J2K

Laval Mayenne

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : 

Début : 2025-10-11 16:30:00

fin : 2025-10-19 18:00:00

Début : 2025-10-11 16:30:00

fin : 2025-10-19 18:00:00

Date(s) :

2025-10-11

Organisé par le Pôle J2K de la Ville de Laval, le Festival J2K célèbre l’essence de la culture hip-hop à travers une programmation variée. Le festival s’inscrit « au-delà du divertissement », en créant des passerelles entre culture et éducation. J2K est un rendez-vous majeur, fédérateur et accessible.

Organisé par le Pôle culturel J2K de la Ville de Laval, le Festival J2K célèbre l’essence de la culture hip-hop à travers une programmation variée spectacles de danse, projection, ateliers, et autres formes artistiques diffusées sur l’ensemble du territoire lavallois et de son agglomération.

Porté par une volonté de partage et de transmission, le festival s’inscrit au-delà du divertissement, en créant des passerelles entre culture et éducation.

Reconnu à l’échelle nationale, J2K est un rendez-vous majeur, fédérateur et accessible. La 15e édition se tiendra du 11 au 19 octobre 2025. .

Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 49 86 59 lavalj2k@gmail.com

English :

Organized by Ville de Laval?s Pôle J2K, the J2K Festival celebrates the essence of hip-hop culture through a varied program. The festival goes « beyond entertainment », building bridges between culture and education. J2K is a major, unifying and accessible event.

German :

Das J2K-Festival wird vom J2K-Pol der Stadt Laval organisiert und feiert die Essenz der Hip-Hop-Kultur mit einem vielfältigen Programm. Das Festival ist « jenseits der Unterhaltung », indem es Brücken zwischen Kultur und Bildung schlägt. J2K ist ein wichtiger, verbindender und zugänglicher Treffpunkt.

Italiano :

Organizzato dal Pôle J2K di Laval, il J2K Festival celebra l’essenza della cultura hip-hop attraverso un programma variegato. Il festival va « oltre l’intrattenimento », costruendo ponti tra cultura ed educazione. J2K è un evento importante, unificante e accessibile.

Espanol :

Organizado por el Pôle J2K de Laval, el Festival J2K celebra la esencia de la cultura hip-hop a través de un variado programa. El festival va « más allá del entretenimiento », tendiendo puentes entre la cultura y la educación. J2K es un acontecimiento importante, unificador y accesible.

