Festival Jacqueline Maillan Paray-le-Monial
Festival Jacqueline Maillan Paray-le-Monial vendredi 5 décembre 2025.
Festival Jacqueline Maillan
Théâtre Sauvageot Paray-le-Monial Saône-et-Loire
Tarif : 24 – 24 – 24 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Début : 2025-12-05 17:00:00
fin : 2025-12-07
Date(s) :
2025-12-05 2025-12-06 2025-12-07
Festival d’humour et de théâtre avec trois jours de rire.
Le vendredi un plateau d’humour jeunes talents du rire, remise du prix Jacqueline Maillan 2025, spectacle one man show de l’humoriste PV.
Le samedi, comédie joué par VANESSA FERY et elles vécurent heureuses
Le dimanche, comédie le diner de cons présenté par Anthony Joubert .
Théâtre Sauvageot Paray-le-Monial 71600 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 81 10 92 contact@tourisme-paraylemonial.fr
