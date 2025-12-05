Festival Jacqueline Maillan Paray-le-Monial

Festival Jacqueline Maillan

Théâtre Sauvageot Paray-le-Monial Saône-et-Loire

Tarif : 24 – 24 – 24 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-05 17:00:00

fin : 2025-12-07

Date(s) :

2025-12-05 2025-12-06 2025-12-07

Festival d’humour et de théâtre avec trois jours de rire.

Le vendredi un plateau d’humour jeunes talents du rire, remise du prix Jacqueline Maillan 2025, spectacle one man show de l’humoriste PV.

Le samedi, comédie joué par VANESSA FERY et elles vécurent heureuses

Le dimanche, comédie le diner de cons présenté par Anthony Joubert .

Théâtre Sauvageot Paray-le-Monial 71600 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 81 10 92 contact@tourisme-paraylemonial.fr

English : Festival Jacqueline Maillan

German : Festival Jacqueline Maillan

