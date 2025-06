Festival Jahmazonia – Les Sables de la Poelerie Longny les Villages 12 juillet 2025 07:00

Orne

Festival Jahmazonia Les Sables de la Poelerie LONGNY AU PERCHE Longny les Villages Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-12

fin : 2025-07-12

Date(s) :

2025-07-12

Le festival Jahmazonia vous accueille.

Reggae, Dancehall, Funk, Jazz et Pop au rendez-vous. Hommage à Bod Marley.

Au programme Live in Zion #31, Natty (Sinsemilia), Dem Roughians, Krimo MC. Jahmazonia Band, Kawa, Celui qui Crie, The Levees, Selecta Irie Lion, Lya, DJ Fivel Psyké Sound et autres surprises et invités.

Buvette et Restauration sur Place.

Les Sables de la Poelerie LONGNY AU PERCHE

Longny les Villages 61290 Orne Normandie

English : Festival Jahmazonia

The Jahmazonia festival welcomes you.

Reggae, Dancehall, Funk, Jazz and Pop. A tribute to Bod Marley.

On the program: Live in Zion #31, Natty (Sinsemilia), Dem Roughians, Krimo MC. Jahmazonia Band, Kawa, Celui qui Crie, The Levees, Selecta Irie Lion, Lya, DJ Fivel Psyké Sound and other surprises and guests.

Refreshments and catering on site.

German :

Das Jahmazonia-Festival heißt Sie herzlich willkommen.

Reggae, Dancehall, Funk, Jazz und Pop stehen auf dem Programm. Hommage an Bod Marley.

Auf dem Programm stehen: Live in Zion #31, Natty (Sinsemilia), Dem Roughians, Krimo MC. Jahmazonia Band, Kawa, Celui qui Crie, The Levees, Selecta Irie Lion, Lya, DJ Fivel Psyké Sound und weitere Überraschungen und Gäste.

Getränke und Essen vor Ort.

Italiano :

Il festival Jahmazonia vi dà il benvenuto.

Reggae, Dancehall, Funk, Jazz e Pop. Un omaggio a Bod Marley.

In programma: Live in Zion #31, Natty (Sinsemilia), Dem Roughians, Krimo MC. Jahmazonia Band, Kawa, Celui qui Crie, The Levees, Selecta Irie Lion, Lya, DJ Fivel Psyké Sound e altre sorprese e ospiti.

Rinfreschi e cibo in loco.

Espanol :

El festival Jahmazonia te da la bienvenida.

Reggae, Dancehall, Funk, Jazz y Pop. Un homenaje a Bod Marley.

En el programa: Live in Zion #31, Natty (Sinsemilia), Dem Roughians, Krimo MC. Jahmazonia Band, Kawa, Celui qui Crie, The Levees, Selecta Irie Lion, Lya, DJ Fivel Psyké Sound y otras sorpresas e invitados.

Refrescos y comida in situ.

