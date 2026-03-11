Festival Jahmazonia Les Sables de la Poelerie Longny les Villages
Les Sables de la Poelerie LONGNY AU PERCHE Longny les Villages Orne
Début : 2026-06-27
fin : 2026-06-27
2026-06-27
Le festival Jahmazonia vous accueille avec Live in Zion
Reggae, Dancehall, Funk, Jazz et Pop au rendez-vous.
Au programme Jahmazonia’s band, Krimo MCAlizarine, Les Percherettes et autres surprises et invités.
Buvette et Restauration sur place. .
