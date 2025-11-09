FESTIVAL J’AI RENDEZ-VOUS AVEC VOUS BERNARD JOYET Saint-Gély-du-Fesc

Auditorium Georges Brassens Saint-Gély-du-Fesc Hérault

Tarif : 50 – 50 – 50 EUR

Début : 2025-11-09

fin : 2025-11-09

2025-11-09

Bernard Joyet est considéré comme l’un des meilleurs auteurs de la chanson francophone et certains n’hésitent pas à l’appeler le nouveau Brassens. Clown tendre et fracassant, il manie l’allitération et le jeu de rimes avec un talent rare.

Le festival « J’ai rendez-vous avec vous » vous invite à (re)découvrir l’univers de Georges Brassens et la richesse de la chanson française à travers concerts, spectacles et moments partagés.

On l’appelle souvent le nouveau Brassens. …il s’avère l’un des meilleurs auteurs de la chanson francophone écrit la revue Chorus. Pour Le canard enchainé son tour de mots l’égale aux frangins qui se sont absentés pour goûter les racines de pissenlits cousin Brel, Brassens ou Léo Ferré. Tout est dit ! Bernard Joyet (chant) ; Clélia Bressat-Blum (piano)

Marie d’Épizon aborde, entre humour et tendresse, Brassens en mettant l’accent sur les chansons qui célèbrent les femmes. Elles ont pour noms, Lisa, Lison, Margot, Ninon, Bécassine, Pénélope… Elles sont bergères, princesses, pucelles ou filles de joie, dames du temps jadis… ou femmes d’aujourd’hui ! Avec Pierre Bernon d’Ambrosio à la guitare, Marie nous invite à redécouvrir les succès et les trésors cachés de cet amoureux singulier de la langue française. Marie d’Epizon (chant) ; Pierre Bernon d’Ambrosio (guitare). .

Auditorium Georges Brassens Saint-Gély-du-Fesc 34980 Hérault Occitanie

English :

Bernard Joyet is regarded as one of the finest songwriters in the French-speaking world, and some even call him the new Brassens. A tender, shattering clown, he handles alliteration and rhyming with rare talent.

German :

Bernard Joyet gilt als einer der besten Autoren des französischsprachigen Chansons, und manche zögern nicht, ihn als den neuen Brassens zu bezeichnen. Er ist ein zärtlicher und auffälliger Clown, der mit Alliterationen und Reimspielen mit seltenem Talent umgeht.

Italiano :

Bernard Joyet è considerato uno dei migliori autori di canzoni del mondo francofono e alcuni lo hanno addirittura definito il nuovo Brassens. Tenero e sconvolgente clown, gestisce l’allitterazione e le rime con un talento raro.

Espanol :

Bernard Joyet está considerado como uno de los mejores cantautores del mundo francófono, y algunos incluso le han llamado el nuevo Brassens. Payaso tierno y estremecedor, maneja la aliteración y la rima con un talento poco común.

L’événement FESTIVAL J’AI RENDEZ-VOUS AVEC VOUS BERNARD JOYET Saint-Gély-du-Fesc a été mis à jour le 2025-09-05 par 34 OT DU GRAND PIC ST LOUP