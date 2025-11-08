FESTIVAL J’AI RENDEZ-VOUS AVEC VOUS BRASSENS PAR LES TROIS ONCLES Saint-Gély-du-Fesc

Tarif : 50 – 50 – 50 EUR

Début : 2025-11-08

fin : 2025-11-08

2025-11-08

Des trésors sont encore enfouis dans les chansons de Brassens. Même les plus connaisseurs disent que ses textes et ses musiques restent à découvrir. Sur des arrangements originaux, et des sentiers de traverse, le trio conduit à la découverte de pépites. Oui, on peut encore se laisser surprendre par Brassens, il y a tellement de raffinements d’écriture à déceler.

Le festival « J’ai rendez-vous avec vous » vous invite à (re)découvrir l’univers de Georges Brassens et la richesse de la chanson française à travers concerts, spectacles et moments partagés.

Eric David (chant, guitare) ; Bernard Anthérieu (guitare, clarinette) ; Patrice Aviet (contrebasse). .

Auditorium Georges Brassens Saint-Gély-du-Fesc 34980 Hérault Occitanie +33 7 87 93 97 26 contact@jairendezvousavecvous.fr

Treasures are still buried in Brassens’ songs. Even the most knowledgeable say that his lyrics and music have yet to be discovered. With their original arrangements, the trio take us on a journey of discovery. Yes, you can still be surprised by Brassens, there are so many refinements of writing to be discovered.

In den Liedern von Brassens sind noch immer Schätze verborgen. Selbst die größten Kenner sagen, dass seine Texte und seine Musik noch zu entdecken sind. Auf originellen Arrangements und Querfeldeinpfaden führt das Trio zur Entdeckung von Nuggets. Ja, man kann sich noch von Brassens überraschen lassen, es gibt so viele Raffinessen des Schreibens zu entdecken.

I tesori sono ancora sepolti nelle canzoni di Brassens. Anche i più esperti affermano che i suoi testi e la sua musica sono ancora da scoprire. Utilizzando arrangiamenti e percorsi originali, il trio vi conduce in un viaggio di scoperta. Sì, Brassens può ancora sorprendervi, ci sono così tante raffinatezze di scrittura da scoprire.

Todavía hay tesoros enterrados en las canciones de Brassens. Incluso los más entendidos afirman que sus letras y su música aún están por descubrir. A través de arreglos y desvíos originales, el trío le conduce en un viaje de descubrimiento. Sí, Brassens todavía puede sorprenderte, hay tantos refinamientos de escritura por descubrir.

