FESTIVAL J’AI RENDEZ-VOUS AVEC VOUS JULIETTE GRÉCO, PIERRE LOUKI… PAR CLAIRE ELZIÈRE Saint-Gély-du-Fesc

FESTIVAL J’AI RENDEZ-VOUS AVEC VOUS JULIETTE GRÉCO, PIERRE LOUKI… PAR CLAIRE ELZIÈRE

Auditorium Georges Brassens Saint-Gély-du-Fesc Hérault

Tarif : 50 – 50 – 50 EUR

Début : 2025-11-08

fin : 2025-11-08

2025-11-08

Claire Elzière, interprète des grandes voix de la chanson dont beaucoup se sont tues. Elle ne les imite pas, elle leur redonne vie, comme une évidence.

Le festival « J’ai rendez-vous avec vous » vous invite à (re)découvrir l’univers de Georges Brassens et la richesse de la chanson française à travers concerts, spectacles et moments partagés.

Claire Elzière, interprète des grandes voix de la chanson dont beaucoup se sont tues. Elle ne les imite pas, elle leur redonne vie, comme une évidence. Juliette Gréco, la Montpelliéraine, devenue muse de Saint-Germain des Prés, Pierre Louki, grand complice de Brassens, et Alain Leprest seront particulièrement mis à l’honneur. Claire Elzière (chant) ; Dominique Cravic (guitare et ukulélé) ; Grégory Veux (piano)

Annakim, lauréate du concours Chansons du Pic du festival 2024, propose, de sa voix cristalline, une émouvante balade dans son monde de douceur et de mélancolie. Annakim (chant, ukulélé, guitare, piano) ; Charlotte Tonus (contrebasse) ; Yoann Galliou (guitare). .

Auditorium Georges Brassens Saint-Gély-du-Fesc 34980 Hérault Occitanie +33 7 87 93 97 26 contact@jairendezvousavecvous.fr

English :

Claire Elzière, interprets the great voices of song, many of which have fallen silent. She doesn’t imitate them, she breathes new life into them, as if it were a matter of course.

German :

Claire Elzière interpretiert die großen Stimmen des Chansons, von denen viele verstummt sind. Sie imitiert sie nicht, sondern erweckt sie wie selbstverständlich zu neuem Leben.

Italiano :

Claire Elzière interpreta le grandi voci della canzone, molte delle quali sono cadute in silenzio. Non le imita, ma dà loro nuova vita.

Espanol :

Claire Elzière, interpreta las grandes voces de la canción, muchas de las cuales han enmudecido. No las imita, sino que les da nueva vida.

