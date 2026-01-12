Festival Japan Manga Family Quai Louis Prunier La Rochelle
Festival Japan Manga Family Quai Louis Prunier La Rochelle samedi 14 février 2026.
Festival Japan Manga Family
Quai Louis Prunier Espace Encan La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Personnes plus de 13 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-14 09:00:00
fin : 2026-02-15 18:00:00
Date(s) :
2026-02-14
C’est parti pour la 6ème Édition du Japan Manga Family avec de très belles surprises pour cette année 2026 !
Rendez-vous familial, autour de différents univers réunis autour de la Pop’ Culture Le Japon entre traditions et modernités.
.
Quai Louis Prunier Espace Encan La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 40 46 23 44
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
It’s off to the 6th Edition of the Japan Manga Family with some very nice surprises for this year 2026!
A family event featuring a variety of universes united around Pop’ Culture: Japan between tradition and modernity.
L’événement Festival Japan Manga Family La Rochelle a été mis à jour le 2026-01-12 par Nous La Rochelle