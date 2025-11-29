Festival Japan Touch Salon de l’Asie Eurexpo Lyon Parc des Expositions Chassieu
Festival Japan Touch Salon de l’Asie
Eurexpo Lyon Parc des Expositions Avenue Louis Blériot Chassieu Rhône
Début : 2025-11-28
fin : 2025-11-29
Le Festival Japan Touch et la Salon de l’Asie 2025 se dérouleront en décembre à Chassieu à l’Eurexpo Lyon.
Eurexpo Lyon Parc des Expositions Avenue Louis Blériot Chassieu 69680 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes
English :
The Japan Touch Festival and the Salon de l’Asie 2025 will take place in December in Chassieu at Eurexpo Lyon.
German :
Das Japan Touch Festival und die Asienmesse 2025 finden im Dezember in Chassieu im Eurexpo Lyon statt.
Italiano :
Il Japan Touch Festival e il Salon de l’Asie 2025 si terranno a dicembre a Chassieu presso l’Eurexpo di Lione.
Espanol :
El Japan Touch Festival y el Salon de l’Asie 2025 tendrán lugar en diciembre en Chassieu, en Eurexpo Lyon.
L’événement Festival Japan Touch Salon de l’Asie Chassieu a été mis à jour le 2025-06-27 par Lyon Tourisme et Congrès / ONLYLYON Tourisme