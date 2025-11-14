FESTIVAL JAP’ANIME ECRAN7 Plaisance-du-Touch

FESTIVAL JAP’ANIME ECRAN7 Plaisance-du-Touch vendredi 14 novembre 2025.

FESTIVAL JAP’ANIME

ECRAN7 1 Rue des Fauvettes Plaisance-du-Touch Haute-Garonne

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-14

fin : 2025-11-16

Date(s) :

2025-11-14

Le cinéma Ecran7 de Plaisance Du Touch organise pour la seconde fois Jap’Anime, le Festival du Film d’Animation Japonais du 14 au 16 Novembre 2025.

Au programme, 12 animés avec en ouverture l’avant première de ChaO lauréat du prix du Jury au festival d’animation d’Annecy 2025.

Le Samedi, 5 animés pour tous les âges sont prévus dont Les Enfants loups Ame & Yuki, Détective Conan la mémoire retrouvée et, en avant première, Lupin III The Movie La lignée mortelle. Une séance avec 3 épisodes des séries cultes Goldorak, Capitaine Flam et Albator, suivie d’un quizz ravira aussi les nostalgiques des 70’s.

Enfin le Dimanche sera consacré essentiellement à l’univers d’Hayao Miyazaki avec Porco Rosso, Le Château ambulant, Princesse Mononoké ainsi que Ponyo sur la falaise qui sera suivi d’un goûter et d’un atelier créatif.

Des animations gratuites sont organisées le Samedi et le Dimanche autour de la culture japonaise Jeux d’Arcade, combat de Sumo, coin lecture Manga, arbre à voeux.

Vente de snack sur place.

Animations gratuites 5 .

ECRAN7 1 Rue des Fauvettes Plaisance-du-Touch 31830 Haute-Garonne Occitanie

English :

For the second time, the Ecran7 cinema in Plaisance Du Touch is organizing Jap’Anime, the Japanese Animation Film Festival, from November 14 to 16, 2025.

German :

Das Kino Ecran7 in Plaisance Du Touch organisiert zum zweiten Mal Jap’Anime, das Festival des japanischen Animationsfilms vom 14. bis 16. November 2025.

Italiano :

Il cinema Ecran7 di Plaisance Du Touch organizza per la seconda volta Jap’Anime, il festival del cinema d’animazione giapponese, dal 14 al 16 novembre 2025.

Espanol :

El cine Ecran7 de Plaisance Du Touch organiza por segunda vez Jap’Anime, el Festival de Cine de Animación Japonés, del 14 al 16 de noviembre de 2025.

L’événement FESTIVAL JAP’ANIME Plaisance-du-Touch a été mis à jour le 2025-10-23 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE