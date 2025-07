Festival Japon Dumbéa

Festival Japon Dumbéa samedi 5 juillet 2025.

Festival Japon

45 avenue Paul-Emile Victor Dumbéa Nouvelle-Calédonie

Tarif : – – XPF

par personne

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2025-07-05

fin : 2025-07-11

Date(s) :

2025-07-05

Plongez au cœur du Japon à travers le regard de ses cinéastes un voyage cinématographique entre tradition, émotion et audace, proposé par Origin Cinéma et l’Université de la Nouvelle-Calédonie

45 avenue Paul-Emile Victor Dumbéa 98835 Nouvelle-Calédonie Collectivités d’outre-mer contact@origincine.nc

English :

Dive into the heart of Japan through the eyes of its filmmakers: a cinematographic journey between tradition, emotion and audacity, proposed by Origin Cinéma and the University of New Caledonia

German :

Tauchen Sie ein in das Herz Japans durch die Augen seiner Filmemacher: eine filmische Reise zwischen Tradition, Emotion und Kühnheit, angeboten von Origin Cinéma und der Universität von Neukaledonien

Italiano :

Immergetevi nel cuore del Giappone attraverso gli occhi dei suoi cineasti: un viaggio cinematografico tra tradizione, emozione e audacia, offerto da Origin Cinéma e dall’Università della Nuova Caledonia

Espanol :

Sumérjase en el corazón de Japón a través de los ojos de sus cineastas: un viaje cinematográfico entre tradición, emoción y audacia, ofrecido por Origin Cinéma y la Universidad de Nueva Caledonia

L’événement Festival Japon Dumbéa a été mis à jour le 2025-06-27 par Sud Tourisme Nouvelle-Calédonie