Festival Jardin d’hiver des Champs Libres – Ose le son ! en Langue des signes française Les Champs Libres Rennes Dimanche 8 février, 17h00 Ille-et-Vilaine

Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles

Élèves comédiens et musiciens du Conservatoire de Rennes, certains accompagnés de la chansigneuse Clémence Colin, se rencontrent pour donner naissance à des lectures musicales créées pour l’occasion.

Tout au long du festival littéraire Jardin d’hiver aux Champs Libres, trios et duos font résonner sons et sens, mêlant textes et musiques.

Avec les comédiens Chann Le Romancer, Philomène Mugnier, Élise Prier, Élisa Descamps, Tanguy Monot, Juliette Dubreuil, sur des textes de Tim Burton, Marcel Pagnol et Joël Pommerat.

Avec les musiciens Céline Aubert (contrebasse), Tess Auvray (clavecin), Ereno Fasquelle Sorte (harpe), Élise Foudrinier (clavier électrique), Catherine Laidin (accordéon), Jacques Massot (piano), Juliette Tyenkel (voix).

Lectures musicales dirigées par Lucas Van Poucke et Alexandre Rubin.

​Rendez-vous au 2ème étage de la bibliothèque des Champs Libres

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-02-08T17:00:00.000+01:00

Fin : 2026-02-08T17:40:00.000+01:00

Les Champs Libres 10 cours des Alliés Quartiers Centre Rennes 35000 Rennes Ille-et-Vilaine



