Festival – Jardins de Ville, Jardins de Vie Rue de l’Ermitage Laneuveville-devant-Nancy
samedi 26 septembre 2026 · Rue de l'Ermitage · Laneuveville-devant-Nancy
Informations pratiques
Laneuveville-devant-Nancy
Festival – Jardins de Ville, Jardins de Vie
Rue de l’Ermitage Domaine de Montaigu Laneuveville-devant-Nancy Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Samedi 2026-09-26 00:00:00
fin : 2026-09-27
Date(s) :
2026-09-26 2026-09-27
La Métropole du Grand Nancy vous donne rendez-vous pour une grande fête écologique et citoyenne au Domaine de Montaigu. Comment vivre, habiter, consommer et agir durablement ? Au programme : spectacles, ateliers, start-ups, producteurs locaux, concerts et tables-rondes…Tout public
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Rue de l’Ermitage Domaine de Montaigu Laneuveville-devant-Nancy 54140 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 35 80 10
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English :
The Greater Nancy Metropolitan Area invites you to a major eco-friendly and community-focused festival at the Domaine de Montaigu. How can we live, consume, and act in a sustainable way? The program includes performances, workshops, startups, local producers, concerts, and roundtable discussions…
L’événement Festival – Jardins de Ville, Jardins de Vie Laneuveville-devant-Nancy a été mis à jour le 2026-09-01 par DESTINATION NANCY
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