Informations pratiques

Laneuveville-devant-Nancy

Festival – Jardins de Ville, Jardins de Vie

Rue de l’Ermitage Domaine de Montaigu Laneuveville-devant-Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Samedi 2026-09-26 00:00:00

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-26 2026-09-27

La Métropole du Grand Nancy vous donne rendez-vous pour une grande fête écologique et citoyenne au Domaine de Montaigu. Comment vivre, habiter, consommer et agir durablement ? Au programme : spectacles, ateliers, start-ups, producteurs locaux, concerts et tables-rondes…Tout public

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Rue de l’Ermitage Domaine de Montaigu Laneuveville-devant-Nancy 54140 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 35 80 10

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English :

The Greater Nancy Metropolitan Area invites you to a major eco-friendly and community-focused festival at the Domaine de Montaigu. How can we live, consume, and act in a sustainable way? The program includes performances, workshops, startups, local producers, concerts, and roundtable discussions…

L’événement Festival – Jardins de Ville, Jardins de Vie Laneuveville-devant-Nancy a été mis à jour le 2026-09-01 par DESTINATION NANCY