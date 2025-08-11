FESTIVAL JAZZ À BAYSSAN ADRIEN MOIGNARD GIPSY 4TET & BAPTISTE HERBIN TRIO Route de Vendres Béziers

FESTIVAL JAZZ À BAYSSAN ADRIEN MOIGNARD GIPSY 4TET & BAPTISTE HERBIN TRIO

Route de Vendres Domaine de Bayssan Béziers Hérault

Début : 2026-01-30

fin : 2026-01-30

2026-01-30

Adrien Moignard Gipsy 4tet et Baptiste Herbin Trio une soirée entre jazz manouche virtuose et hommage audacieux à Django, portée par des musiciens d’exception.

Adrien Moignard Gipsy 4tet

Adrien Moignard Gipsy 4tet ouvre la soirée avec un projet ancré dans la grande tradition du jazz manouche. Guitariste emblématique de sa génération, Adrien Moignard s’est illustré aux côtés de Didier Lockwood et tourne aujourd’hui avec Richard Galliano et la chanteuse Cyrille Aimée. Entouré de Benji Winterstein et Julien Cattiaux aux guitares, ainsi que de Fabricio Nicolas-Garcia à la contrebasse, il propose un répertoire mêlant standards revisités, compositions originales et arrangements contemporains entre virtuosité, liberté et raffinement.

Guitare lead Adrien Moignard

Guitare Benji Winterstein

Guitare Julien Cattiaux

Contrebasse Fabricio Nicolas-Garcia

Baptiste Herbin trio Django !

Nommé aux Victoires du Jazz dans les catégories meilleur artiste instrumental et meilleur album, finaliste du Prix Django Reinhardt de l’Académie du Jazz et lauréat du Prix de l’Académie Charles Cros, Baptiste Herbin propose une relecture inédite de l’univers de Django… sans guitare ni piano. Un pari audacieux porté par un trio de haut vol Sylvain Romano à la contrebasse et André Ceccarelli à la batterie. Un hommage vibrant, salué par la critique.

Saxophone alto Baptiste Herbin

Contrebasse Sylvain Romano

Batterie André Ceccarelli .

English :

Adrien Moignard Gipsy 4tet and Baptiste Herbin Trio: an evening of virtuoso gypsy jazz and bold tribute to Django, performed by exceptional musicians.

German :

Adrien Moignard Gipsy 4tet und Baptiste Herbin Trio: Ein Abend zwischen virtuosem Gypsy-Jazz und einer kühnen Hommage an Django, getragen von außergewöhnlichen Musikern.

Italiano :

Adrien Moignard Gipsy 4tet e Baptiste Herbin Trio: una serata di virtuoso gypsy jazz e un audace omaggio a Django, portato da musicisti eccezionali.

Espanol :

Adrien Moignard Gipsy 4tet y Baptiste Herbin Trio: una velada de jazz gitano virtuoso y un audaz homenaje a Django, de la mano de unos músicos excepcionales.

