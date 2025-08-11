FESTIVAL JAZZ À BAYSSAN BÉESEAU Route de Vendres Béziers

FESTIVAL JAZZ À BAYSSAN BÉESEAU

Route de Vendres Domaine de Bayssan Béziers Hérault

Début : 2026-01-31

fin : 2026-01-31

Date(s) :

2026-01-31

Festival Jazz à Bayssan #4

Tout public

Trompettiste au jeu sensible, il nous présente son projet dans l’intimité de la chapelle.

Accompagné d’un violoncelle et d’un clavier, il explore une version plus acoustique et délicate de son univers, entre jazz et sonorités modernes. Une parenthèse musicale toute en nuances.

Après des études de jazz et une carrière déjà bien remplie en tant que trompettiste sideman (Seal, Kungs, Sinkane…), c’est en 2019 que Béesau posait la singularité d’un artiste touche-à tout, trompettiste avant-gardiste, compositeur et beatmaker, entre héritage jazz et influences rap et électro. Tout comme sa vision de la musique, ses collaborations sont éclectiques et sans frontière (Disiz, Ichon, Izi, Pongo, Luidji, Blue Lab Beats, Charles Aznavour, Jewel Usain, Peet, Kobo, Primero…).

Libre et dénué de paroles, le travail de Béesau touche sans mot comme une bande originale. Quand le souffle remplace les mots, la respiration devient langage. .

Route de Vendres Domaine de Bayssan Béziers 34500 Hérault Occitanie

English :

Jazz à Bayssan Festival #4

All audiences

German :

Festival Jazz à Bayssan #4

Alle Zuschauer

Italiano :

Festival Jazz à Bayssan #4

Tutti i pubblici

Espanol :

Jazz à Bayssan Festival #4

Todos los públicos

