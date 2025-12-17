FESTIVAL JAZZ À BAYSSAN CONFERENCE MUSICALE AROUND DUKE Route de Vendres Béziers

FESTIVAL JAZZ À BAYSSAN CONFERENCE MUSICALE AROUND DUKE

Route de Vendres Domaine de Bayssan Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31

fin : 2026-01-31

Date(s) :

2026-01-31

Festival Jazz à Bayssan #4

Tout public

Figure majeure du jazz et compositeur emblématique du XXe siècle, Duke Ellington a marqué la musique bien au-delà de son époque et de son genre. Pascal Bussy nous racontera l’histoire d’Edward Kennedy Ellington, illustrée du 5tet Around Duke du tromboniste Beppe Caruso. Une rencontre vivante entre récit et musique, histoire et création.

Avec

Pascal Bussy journaliste, conférencier

Beppe Caruso trombone, compositions, arrangements

Vincent Boisseau clarinette, clarinette basse

Samuel Mastorakis vibraphone

Joan Eche-Puig contrebasse |

Arnaud Le Meur batterie .

Route de Vendres Domaine de Bayssan Béziers 34500 Hérault Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Jazz à Bayssan Festival #4

All audiences

L’événement FESTIVAL JAZZ À BAYSSAN CONFERENCE MUSICALE AROUND DUKE Béziers a été mis à jour le 2025-12-15 par 34 SCENE DE BAYSSAN