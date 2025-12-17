FESTIVAL JAZZ À BAYSSAN CONFERENCE MUSICALE AROUND DUKE Route de Vendres Béziers
Route de Vendres Domaine de Bayssan Béziers Hérault
Début : 2026-01-31
fin : 2026-01-31
2026-01-31
Festival Jazz à Bayssan #4
Tout public
Figure majeure du jazz et compositeur emblématique du XXe siècle, Duke Ellington a marqué la musique bien au-delà de son époque et de son genre. Pascal Bussy nous racontera l’histoire d’Edward Kennedy Ellington, illustrée du 5tet Around Duke du tromboniste Beppe Caruso. Une rencontre vivante entre récit et musique, histoire et création.
Avec
Pascal Bussy journaliste, conférencier
Beppe Caruso trombone, compositions, arrangements
Vincent Boisseau clarinette, clarinette basse
Samuel Mastorakis vibraphone
Joan Eche-Puig contrebasse |
Arnaud Le Meur batterie .
Route de Vendres Domaine de Bayssan Béziers 34500 Hérault Occitanie
