FESTIVAL JAZZ À BAYSSAN JAZZ BALADE Route de Vendres Béziers

FESTIVAL JAZZ À BAYSSAN JAZZ BALADE

Route de Vendres Domaine de Bayssan Béziers Hérault

Début : 2026-02-01

fin : 2026-02-01

2026-02-01

Festival Jazz à Bayssan #4

Tout public

Monstres Sacrés , une balade jazz et fanfarisée au coeur du Bois sacré.

Dans une formule inédite en 5tet à vent, Vincent Boisseau et ses acolytes poursuivent leur exploration du bois sacré au domaine de Bayssan avec cette déambulation musicale et mythologique qui tisse un lien entre les fi gures de la Grèce antique et les monstres sacrés du jazz — de Monk à Mingus, d’Ellington à d’autres légendes — dans un esprit à la fois ludique, vibrant et inspiré.

Avec Vincent Boisseau clarinette, direction musicale

Alexandre Augé saxophone ténor

Guillaume Gardey de Soos trompette

Beppe Caruso trombone

Pierrick Mastras tuba .

Route de Vendres Domaine de Bayssan Béziers 34500 Hérault Occitanie

English :

Jazz à Bayssan Festival #4

All audiences

