FESTIVAL JAZZ À BAYSSAN JAZZ BALADE Route de Vendres Béziers

Route de Vendres Domaine de Bayssan Béziers Hérault
Début : 2026-02-01
fin : 2026-02-01
2026-02-01
Festival Jazz à Bayssan #4
Tout public
Monstres Sacrés , une balade jazz et fanfarisée au coeur du Bois sacré.
Dans une formule inédite en 5tet à vent, Vincent Boisseau et ses acolytes poursuivent leur exploration du bois sacré au domaine de Bayssan avec cette déambulation musicale et mythologique qui tisse un lien entre les fi gures de la Grèce antique et les monstres sacrés du jazz — de Monk à Mingus, d’Ellington à d’autres légendes — dans un esprit à la fois ludique, vibrant et inspiré.
Avec Vincent Boisseau clarinette, direction musicale
Alexandre Augé saxophone ténor
Guillaume Gardey de Soos trompette
Beppe Caruso trombone
Pierrick Mastras tuba .
Route de Vendres Domaine de Bayssan Béziers 34500 Hérault Occitanie
English :
Jazz à Bayssan Festival #4
All audiences
