FESTIVAL JAZZ À BAYSSAN MASTERCLASS Route de Vendres Béziers

FESTIVAL JAZZ À BAYSSAN MASTERCLASS

Route de Vendres Domaine de Bayssan Béziers Hérault

Début : 2026-01-31

fin : 2026-01-31

2026-01-31

Festival Jazz à Bayssan #4

Tout public

Culture, répertoire et improvisation dans le Jazz Manouche et Contemporain avec Baptiste Herbin & Adrien Moignard.

Deux figures majeures du jazz français partagent leur passion pour la musique gipsy et l’art de l’improvisation. Saxophoniste et guitariste vistuoses, Baptiste Herbin et Adrien Moignard vous emmèneront à travers les fondements du jazz manouche et ses prolongements contemporains. Entre tradition, modernité et liberté de jeu, cette master class propose un voyage musical accessible à tous les musiciens désireux d’explorer le dialogue entre culture, répertoire et créativité. Un moment d’échange inédit et de transmission avec ces deux artistes aussi généreux que brillants. .

Jazz à Bayssan Festival #4

All audiences

