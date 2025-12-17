FESTIVAL JAZZ À BAYSSAN MASTERCLASS Route de Vendres Béziers
Début : 2026-01-31
fin : 2026-01-31
2026-01-31
Festival Jazz à Bayssan #4
Tout public
Culture, répertoire et improvisation dans le Jazz Manouche et Contemporain avec Baptiste Herbin & Adrien Moignard.
Deux figures majeures du jazz français partagent leur passion pour la musique gipsy et l’art de l’improvisation. Saxophoniste et guitariste vistuoses, Baptiste Herbin et Adrien Moignard vous emmèneront à travers les fondements du jazz manouche et ses prolongements contemporains. Entre tradition, modernité et liberté de jeu, cette master class propose un voyage musical accessible à tous les musiciens désireux d’explorer le dialogue entre culture, répertoire et créativité. Un moment d’échange inédit et de transmission avec ces deux artistes aussi généreux que brillants. .
English :
Jazz à Bayssan Festival #4
All audiences
