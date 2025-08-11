FESTIVAL JAZZ À BAYSSAN PRIMA KANTA ERIK TRUFFAZ & ANTONIO LIZANA Route de Vendres Béziers
Route de Vendres Domaine de Bayssan Béziers Hérault
Début : 2026-01-31
fin : 2026-01-31
2026-01-31
Festival Jazz à Bayssan #4
Tout public
Prima Kanta In a Purple Time
Porté par le clarinettiste et compositeur Laurent Rochelle, Prima Kanta est un quartet de jazz de chambre singulier qui mêle piano, violon, harpe électro-acoustique, clarinettes et voix. Entre jazz minimaliste, musiques répétitives et improvisation libre, le groupe propose un voyage sonore onirique, nourri d’influences comme Terry Riley ou Philip Glass.
New Sketches of Spain Erik Truffaz & Antonio Lizana
Réunis autour de l’album mythique Sketches of Spain, Erik Truffaz et Antonio Lizana
revisitent l’œuvre de Miles Davis en mêlant jazz et tradition flamenca. Trompette, saxophone, danse et guitare espagnole dialoguent pour célébrer la rencontre entre deux héritages musicaux. .
English :
Jazz à Bayssan Festival #4
All audiences
German :
Festival Jazz à Bayssan #4
Alle Zuschauer
Italiano :
Festival Jazz à Bayssan #4
Tutti i pubblici
Espanol :
Jazz à Bayssan Festival #4
Todos los públicos
