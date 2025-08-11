FESTIVAL JAZZ À BAYSSAN PRIMA KANTA ERIK TRUFFAZ & ANTONIO LIZANA Route de Vendres Béziers

FESTIVAL JAZZ À BAYSSAN PRIMA KANTA ERIK TRUFFAZ & ANTONIO LIZANA

Festival Jazz à Bayssan #4

Prima Kanta In a Purple Time

Porté par le clarinettiste et compositeur Laurent Rochelle, Prima Kanta est un quartet de jazz de chambre singulier qui mêle piano, violon, harpe électro-acoustique, clarinettes et voix. Entre jazz minimaliste, musiques répétitives et improvisation libre, le groupe propose un voyage sonore onirique, nourri d’influences comme Terry Riley ou Philip Glass.

New Sketches of Spain Erik Truffaz & Antonio Lizana

Réunis autour de l’album mythique Sketches of Spain, Erik Truffaz et Antonio Lizana

revisitent l’œuvre de Miles Davis en mêlant jazz et tradition flamenca. Trompette, saxophone, danse et guitare espagnole dialoguent pour célébrer la rencontre entre deux héritages musicaux. .

