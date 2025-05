Festival Jazz à la Harpe – journée de clôture – Bas du Parc de Beauregard Rennes, 8 juin 2025, Rennes.

Histoire de terminer en beauté cette 24ème édition du festival Jazz à la Harpe, quoi de mieux que de se retrouver ensemble autour d’un petit pique nique jazz ? Dans le cadre reposant du Parc de Beauregard, l’association 3 Regards vous propose des barbecues en libre accès et des concerts tout l’après midi !

Retrouvez nos différents ensembles jazz et musiques actuelles.

Buvette et restauration sur place.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-06-08T12:00:00.000+02:00

Fin : 2025-06-08T17:00:00.000+02:00

coordination@3regards.com http://jazzalaharpe.com

Bas du Parc de Beauregard 11 avenue André Mussat 35000 RENNES Villejean – Beauregard Rennes 35000 Ille-et-Vilaine