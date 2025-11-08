Festival Jazz à L’Ouest Guipry-Messac

Festival Jazz à L’Ouest Guipry-Messac samedi 8 novembre 2025.

Festival Jazz à L’Ouest

13 rue du Rotz 35 330 Maure de Bretagne Guipry-Messac Ille-et-Vilaine

Début : 2025-11-08 20:00:00

fin : 2025-11-08 23:30:00

2025-11-08

Dans le cadre de Jazz à L’Ouest, le Rotz fait son festival avec une soirée avec 3 concerts, 3 véritables coups de cœur.

TIWAYO

Fasciné depuis tout petit par la musique noire américaine, on dit de lui aujourd’hui qu’il est le fils spirituel de Otis Redding et Janis Joplin ou de Nick Cave et Nina Simone, tant sa voix est impressionnante et marquante. Il vient d’enregistrer un nouvel album à Austin (USA) avec Adrian Quesada (Black Pumas, Prince…)

Cobi

Avec sa voix incandescente porter par ses influences de gospel et sa guitare chargée d’électricité, Cobi fait souffler un vent nouveau sur le blues-rock. Le chanteur du Minnesota a atteint plus de 100 millions d’écoutes, grâce à son album Songs From The Ashes et son premier single Don’t you cry for me le sommet du classement mondial Spotify, depuis il enchaîne les scènes mythiques Entre Los Angeles et Paris où il a fait un passage très remarqué à Taratata, il façonne une musique moderne, qui mêle blues, rock, folk et soul. Un artiste à l’intensité rare, à voir absolument en live. Ses prestations scéniques entre Jeff Buckley, Asaf Avidan et Jim Morrison sont juste incroyables.

Gaëlle Buswel

Parce que Gaëlle Buswel a tous les arguments pour séduire. Une personnalité généreuse, d’un naturel absolu d’abord. De celles qu’on a envie de suivre au bout du monde quand elle nous raconte ses histoires en musique. Un sens de la scène à faire pâlir les plus grandes rock-stars ensuite. Quand elle agrippe son micro, c’est un déferlement d’énergie pure qui embrase la scène. Et une voix puissante que rien ne semble pouvoir ébrécher, portée par une chanteuse qui ne se cache jamais derrière sa guitare pour prendre la place qui lui revient. C’est ça, le monde de Gaëlle Buswel, un savant mélange pour un blues rock ravageur qui séduit de grands noms du rock. ZZ Top, -M-, Ringo Starr, UB40, Louis Bertignac, Zucchero… Elle a déjà ouvert pour tous ces artistes et avec son charme charismatique, la liste est toujours ouverte ! .

