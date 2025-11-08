Festival Jazz à l’Ouest : Kathrine Winfeld + West Jazz Orchestra MJC bréquigny Rennes

Festival Jazz à l’Ouest : Kathrine Winfeld + West Jazz Orchestra MJC bréquigny Rennes samedi 8 novembre 2025.

Festival Jazz à l’Ouest : Kathrine Winfeld + West Jazz Orchestra MJC bréquigny Rennes Samedi 8 novembre, 20h30 Ille-et-Vilaine

De 5€ à 25€

Profitez d’une soirée Jazz à l’Ouest à la MJC Bréquigny !

**Soirée Jazz à l’Ouest : Kathrine Winfeld + West Jazz Orchestra**

——————————————————————

### Kathrine Winfeld

L’élégance et l’inspiration de la pianiste danoise Kathrine Windfeld viendront teinter la MJC d’une palette marquante : harmonies sophistiquées, groove prenant au corps, envolées de couleurs, la précision et la création sont au cœur du trio. À déguster pour un moment aussi délicat qu’explosif.

### West Jazz Orchestra

Le West Jazz Orchestra invite Kathrine Windfeld, pianiste et compositrice, figure majeure du jazz européen actuel. Le bouillonnant big band interprétera avec cette artiste quelques-unes de ses compositions choisies parmi son répertoire moderne et audacieux, ouvrant le registre déjà étendu de l’orchestre pour une soirée d’exception.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-11-08T20:30:00.000+01:00

Fin : 2025-11-08T23:00:00.000+01:00

1

https://www.vostickets.net/billet/FR/presentation-MJC_BREQUIGNY.wb?REFID=zegjAAAAAABLAA

MJC bréquigny 15 Av. Georges Graff, 35200 Rennes Bréquigny Rennes 35238 Ille-et-Vilaine