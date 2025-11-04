Festival Jazz à l’Ouest MJC bréquigny Rennes

Festival Jazz à l’Ouest MJC bréquigny Rennes mardi 4 novembre 2025.

Festival Jazz à l’Ouest MJC bréquigny Rennes 4 – 22 novembre Ille-et-Vilaine

5€ / 15€ / 25€

Festival de Jazz à Rennes et ses alentours

En novembre on célèbre le Jazz à la MJC !

Du mardi 4 au samedi 22 novembre ça va jazzer !

Jazz à l’Ouest c’est quoi comme festival ?

Avec cette nouvelle édition de Jazz A l’Ouest, nous vous convions à une exploration du récit et de la transmission, mais également à des voyages poétiques ou des moments de transe pendant les 3 semaines du festival.

Intense, spirituel, communicatif, virtuose, multiple, libre,… le jazz revient sous toutes ses formes, comme une invitation à apprendre les uns des autres, nous rencontrer par-delà nos différences culturelles et continuer à défendre le spectacle vivant.

6 dates sont prévues à la MJC pour cette 35ème édition de Jazz à l’Ouest !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-11-04T20:30:00.000+01:00

Fin : 2025-11-22T21:00:00.000+01:00

1

https://www.vostickets.net/billet/FR/catalogue-MJC_BREQUIGNY.wb?REFID=_oc_AAAAAACyAA

MJC bréquigny 15 Av. Georges Graff, 35200 Rennes Bréquigny Rennes 35238 Ille-et-Vilaine