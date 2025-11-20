Festival Jazz à l’Ouest : Pierrick Pédron + Extent MJC bréquigny Rennes

Festival Jazz à l’Ouest : Pierrick Pédron + Extent MJC bréquigny Rennes Jeudi 20 novembre, 20h30 Ille-et-Vilaine

De 5€ à 25€

Profitez d’une soirée Jazz à l’Ouest à la MJC Bréquigny !

**Soirée Jazz à l’Ouest : Pierrick Pédron + Extent**

### Extent :

Étendues sonores et compositions en mouvement perpétuel, le quartet rennais Extent se joue principalement autour des compositions du batteur Mathieu Bigot. Dans le sillage d’Ambrose Akinmusire ou Immanuel Wilkins, c’est toute une palette qui viendra colorer les murs de la MJC.

### Pierrick Pédron :

Avec une production discographique foisonnante, rien ne semble arrêter le saxophoniste Pierrick Pédron qui continue d’officier en quartet pour un jazz virtuose, communicatif et spirituel. Il nous offre ici la relecture de l’album _The Shape of Jazz to Come_ d’Ornette Coleman. Avec un « something else » en plus : sa marque, son parcours et sa force singulière. Hors du commun.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-11-20T20:30:00.000+01:00

Fin : 2025-11-20T23:00:00.000+01:00

https://www.vostickets.net/billet/FR/presentation-MJC_BREQUIGNY.wb?REFID=zegjAAAAAABLAA

MJC bréquigny 15 Av. Georges Graff, 35200 Rennes Bréquigny Rennes 35238 Ille-et-Vilaine