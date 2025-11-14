Festival Jazz à l’Ouest : Sélène Saint-Aimé + Sėlēnę MJC bréquigny Rennes

Vendredi 14 novembre, 20h30

De 5€ à 25€

Profitez d’une soirée Jazz à l’Ouest à la MJC Bréquigny !

**Soirée Jazz à l’Ouest : Sélène Saint-Aimé + Sėlēnę**

——————————————————

### Sėlēnę

La musique rebelle de Sėlēnę puise sa fusion musicale sur les flancs du Piton de la Fournaise à La Réunion. Des cendres mélancoliques, des volutes sensibles et une force puissante qui gronde. Mélanie Badal, violoncelliste, est accompagnée par le guitariste Blaise Cadenet et le batteur et percussionniste Mahesh Vingataredy. Ensemble, le trio mêle des mondes oniriques qui brassent les caractères dans une fusion sans frontières.

### Sélène Saint-Aimé

Véritable pépite de la scène française auréolée d’une victoire du jazz, la contrebassiste et chanteuse Sélène Saint-Aimé attise un feu poétique et livre une musique aussi profonde que mouvante. Rythmes caribéens et racines plurielles marqueront le festival d’un moment aussi unique que puissant.

MJC bréquigny 15 Av. Georges Graff, 35200 Rennes Bréquigny Rennes 35238 Ille-et-Vilaine