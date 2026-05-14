Saint-Jean-du-Doigt

Festival Jazz à St Jean , 3eme ed

Centre bourg et Salle Kasino le soir Saint-Jean-du-Doigt Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 18:00:00

fin : 2026-08-23 22:30:00

Date(s) :

2026-08-21

Ouverture le 21 par le parrain du festival, A.Brunet & le Yann Ar Biz duo and friends, puis concert du Machado Novo Trio. Le 22 carte blanche au duo Mario Canonge/Michel Zenino et leurs invités.Le 23 Jazz Tyco pour le T’swing! Et bien d’autres talentueux groupes locaux dans les deux scènes ouvertes des samedi et dimanche! Programme détaillé et billetterie (ouverte le 15 juin) sur www.arthusjazz.com.

3 jours de groove, concerts, jams, ateliers, master class, circle song sur la plage, etc… 3 jours à vivre, en toute proximité et chaleur du jazz, aussi bien avec de grands noms du jazz que les excellents musiciens de la scène locale.

Ce festival, créé et organisé, par l’Association Saint-Jeannaise ARTHUS JAZZ, se déroule en plein cœur du bourg. .

Centre bourg et Salle Kasino le soir Saint-Jean-du-Doigt 29630 Finistère Bretagne +33 6 85 81 92 84

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English : Festival Jazz à St Jean , 3eme ed

L’événement Festival Jazz à St Jean , 3eme ed Saint-Jean-du-Doigt a été mis à jour le 2026-05-11 par OT BAIE DE MORLAIX