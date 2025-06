FESTIVAL JAZZ & CARS Béziers 22 juin 2025 07:00

Hérault

FESTIVAL JAZZ & CARS Domaine de Cabrials Béziers Hérault

Début : 2025-06-22

fin : 2025-06-22

2025-06-22

Ne manquez pas la 1re édition du festival jazz à 16h et 18h, voitures anciennes, animations, stands, food-trucks et espace VIP pour une journée festive inoubliable !

Au programme deux concerts de jazz à 16h et 18h, exposition de voitures anciennes, animations, stands, food-trucks gourmands et un espace VIP pour profiter pleinement de l’ambiance.

Une journée festive pour tous les goûts ! .

Domaine de Cabrials

Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 6 07 42 52 58 remi.laborie@gmail.com

English :

Don’t miss the 1st edition of the festival: jazz at 4pm and 6pm, vintage cars, entertainment, stands, food-trucks and a VIP area for an unforgettable day of festivities!

German :

Verpassen Sie nicht die 1. Ausgabe des Festivals: Jazz um 16 und 18 Uhr, Oldtimer, Animationen, Stände, Foodtrucks und VIP-Bereich für einen unvergesslichen Festtag!

Italiano :

Non perdetevi la prima edizione del festival: jazz alle 16.00 e alle 18.00, auto d’epoca, intrattenimento, bancarelle, food-truck e un’area VIP per una giornata di festa indimenticabile!

Espanol :

No se pierda la 1ª edición del festival: jazz a las 16:00 y a las 18:00, coches de época, animaciones, puestos, food-trucks y una zona VIP para pasar un día de fiesta inolvidable

