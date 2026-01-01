Festival Jazz dans les Prés André MINVIELLE Salle culturelle de la Varenne Messei

Festival Jazz dans les Prés André MINVIELLE

Salle culturelle de la Varenne Rue Jean Dumas Messei Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31 21:00:00

fin : 2026-01-31

Date(s) :

2026-01-31

André Minvielle nous fait l’honneur d’ouvrir la douzième saison de Jazz dans les prés.

Qui de mieux pour mettre en orbite une saison portée par la poésie de l’inattendu, la rencontre entre les artistes du territoire et nos invité·e·s et la rencontre avec vous, destinataires de notre engagement associatif ? Notre Objet Musical Non Identifié montre année après année que le

jazz a sa place dans nos campagnes et qu’il s’y déploie à merveille.

En plus de ses talents de musicien, chanteur, scatteur, batteur et rime-ailleurs, André Minvielle est un inventeur de mondes dans lesquels il nous convie et un collectionneur d’accents et de rencontres artistiques toujours fécondes, de Bernard Lubat à Eddy Louiss, de Nougaro à

Guillaume de Chassy… C’est une grande joie de recevoir un artiste de cette envergure, Chevalier des Arts et des Lettres qui, comme nous, cherche les interstices pour exprimer notre humanité. Des interstices de plus en plus étroits mais toujours fertiles…

Soyez de ces rendez-vous que nous sommes très heureux de vous proposer !!!

_____

Instagram @andre.minvielle

Facebook https://www.facebook.com/share/1Ec5VL39u4/

www.andreminvielle.com/ .

Salle culturelle de la Varenne Rue Jean Dumas Messei 61440 Orne Normandie +33 6 75 20 38 40 contact@jazzdanslespres.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Festival Jazz dans les Prés André MINVIELLE

L’événement Festival Jazz dans les Prés André MINVIELLE Messei a été mis à jour le 2026-01-13 par Flers agglo