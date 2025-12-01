Festival Jazz dans les prés KHALIFA Cinéma Gérard Philipe La Ferté Macé

Festival Jazz dans les prés KHALIFA

Cinéma Gérard Philipe 8 rue Saint-Denis La Ferté Macé Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 21:00:00

fin : 2025-12-13

Date(s) :

2025-12-13

Un parcours singulier, de la Normandie à Kingston, de l’Algérie à Londres, avec la musique comme un fil conducteur incassable, une ligne de vie intègre et passionnée.

Inviter le chanteur Khalifa est une évidence… Engagé, inspiré, créant sans relâche des ponts entre les arts et les peuples, il écrit, chante, filme et relie les femmes et les hommes avec un amour et un humour indestructibles, armes du pacifiste pour braver les préjugés et les rendre visibles pour ce qu’ils sont

ridicules, nuls et non avenus…

Ce normand crème fraîche-harissa, titre d’un film de Jean-Jacques Lion sur son parcours, a été la plume et la voix du groupe Positive Radical Sound, s’est lié d’amitié avec les légendes de la musique jamaïcaine Nambo Robinson, Sly et Robbie qui ont trouvé en lui le feu de ceux qui bâtissent des ponts. Leader du groupe le Blob, nouveau projet rock, Khalifa n’a pas fini de nous surprendre, de nous faire face pour nous questionner, nous bousculer et chercher en nous ce qu’il y a de plus précieux notre humanité. .

