Festival Jazz de Mars 2026 Zéphyr Saint-Prest

Festival Jazz de Mars 2026 Zéphyr

7 Rue du Plateau Saint-Prest Eure-et-Loir

Tarif : 20 EUR

20

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Dimanche 2026-03-08 18:00:00

fin : 2026-03-08 20:00:00

Date(s) :

2026-03-08

Venez sentir souffler le swing du duo Zéphyr au Moulin de Plateau bâtisse historique magnifiquement restaurée.

Zéphyr est un duo atypique où l’accordéon (de Fred Ferrand) donne la réplique aux clarinettes (de Sacha Gillard). Deux instruments bien connus dans le jazz pour produire un swing léger aussi bien qu’un groove têtu, façon fanfare et batucada. Les atmosphères sont tantôt rêveuses tantôt dansantes. Un orchestre de poche qui sème, avec enthousiasme, couleurs et bonne humeur. 20 .

Saint-Prest 28300 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

English :

Come and feel the swing of the Zephyr duo at the Moulin de Plateau? a magnificently restored historic building.

