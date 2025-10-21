Festival Jazz en Tête #38 Maison de la Culture salle Jean Cocteau Clermont-Ferrand

Festival Jazz en Tête #38 Maison de la Culture salle Jean Cocteau Clermont-Ferrand mardi 21 octobre 2025.

Maison de la Culture salle Jean Cocteau 71 boulevard François-Mitterrand Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme

Début : 2025-10-21 20:00:00

fin : 2025-10-25

2025-10-21

Le festival Jazz en Tête a ouvert les portes de sa 38ème édition, une programmation riche, à venir découvrir du 21 au 25 octobre à la Maison de la Culture.

Maison de la Culture salle Jean Cocteau 71 boulevard François-Mitterrand Clermont-Ferrand 63000 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 63 72 69 73

English :

The Jazz en Tête festival has opened the doors to its 38th edition, with a rich program to discover from October 21 to 25 at the Maison de la Culture.

German :

Das Festival Jazz en Tête hat die Türen zu seiner 38. Ausgabe geöffnet. Ein reichhaltiges Programm, das Sie vom 21. bis 25. Oktober im Kulturhaus entdecken können.

Italiano :

Il festival Jazz en Tête ha aperto le porte della sua 38a edizione, con un ricco programma da scoprire dal 21 al 25 ottobre presso la Maison de la Culture.

Espanol :

El festival Jazz en Tête ha abierto las puertas de su 38ª edición, con un rico programa por descubrir del 21 al 25 de octubre en la Maison de la Culture.

