Festival Jazz et Garonne #15 LARCHÉ / ROUSSEAU Fourques-sur-Garonne

Festival Jazz et Garonne #15 LARCHÉ / ROUSSEAU Fourques-sur-Garonne dimanche 12 octobre 2025.

Festival Jazz et Garonne #15 LARCHÉ / ROUSSEAU

Église Fourques-sur-Garonne Lot-et-Garonne

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-12

fin : 2025-10-12

Date(s) :

2025-10-12

Pour sa 15ème édition le Festival Jazz et Garonne continue de tracer sa route du métissage culturel des jazz et des musiques du monde

Pour sa 15ème édition le Festival Jazz et Garonne continue de tracer sa route du métissage culturel des jazz et des musiques du monde.

Concert

LARCHÉ / ROUSSEAU « CONTINUUM »

Programme détaillé à télécharger ci-dessous ! .

Église Fourques-sur-Garonne 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 64 44 44

English : Festival Jazz et Garonne #15 LARCHÉ / ROUSSEAU

For its 15th edition, the Festival Jazz et Garonne continues to blaze a trail in the cultural blending of jazz and world music

German : Festival Jazz et Garonne #15 LARCHÉ / ROUSSEAU

Auch in seiner 15. Ausgabe setzt das Festival Jazz et Garonne seinen Weg der kulturellen Vermischung von Jazz und Weltmusik fort

Italiano :

Per la sua 15a edizione, il Festival Jazz et Garonne continua a percorrere la strada dell’incrocio culturale tra jazz e world music

Espanol : Festival Jazz et Garonne #15 LARCHÉ / ROUSSEAU

En su 15ª edición, el Festival Jazz et Garonne prosigue su camino de mestizaje cultural entre el jazz y las músicas del mundo

L’événement Festival Jazz et Garonne #15 LARCHÉ / ROUSSEAU Fourques-sur-Garonne a été mis à jour le 2025-09-17 par OT Val de Garonne