Festival Jazz et Garonne #15 Marmande

Festival Jazz et Garonne #15

En Val de Garonne Marmande Lot-et-Garonne

Pour sa 15ème édition le Festival Jazz et Garonne continue de tracer sa route du métissage culturel des jazz et des musiques du monde.

Samedi 27 septembre ; Goûter Jazz

Dimanche 5 octobre Cinéma « Blue Giant »

Vendredi 10 octobre LAURA KIPP « Sunset Balcony » RENAUD et SOLEA GARCIA-FONS

Samedi 11 octobre OBRADOVIC / TIXIER « Jiggled Juggler » PEIRRE DE BETHMANN « Agapé »

Dimanche 12 octobre LARCHÉ / ROUSSEAU « Continuum »

Programme détaillé à télécharger ci-dessous ! .

En Val de Garonne Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 64 44 44

English : Festival Jazz et Garonne #15

For its 15th edition, the Festival Jazz et Garonne continues to blaze a trail in the cultural blending of jazz and world music

German : Festival Jazz et Garonne #15

Auch in seiner 15. Ausgabe setzt das Festival Jazz et Garonne seinen Weg der kulturellen Vermischung von Jazz und Weltmusik fort

Italiano :

Per la sua 15a edizione, il Festival Jazz et Garonne continua a percorrere la strada dell’incrocio culturale tra jazz e world music

Espanol : Festival Jazz et Garonne #15

En su 15ª edición, el Festival Jazz et Garonne prosigue su camino de mestizaje cultural entre el jazz y las músicas del mundo

