FESTIVAL JAZZ ET GOSPEL Encausse-les-Thermes

FESTIVAL JAZZ ET GOSPEL Encausse-les-Thermes jeudi 21 août 2025.

FESTIVAL JAZZ ET GOSPEL

PARC D’ENCAUSSE-LES-THERMES (SOUS CHAPITEAU) Encausse-les-Thermes Haute-Garonne

Tarif : 70 – 70 – EUR

70

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-21

fin : 2025-08-24

Date(s) :

2025-08-21

Le festival fête ses 10 ans et accueille Champion Fulton, Philippe Léogé, Manel Cheniti, Esaï Cid…

Jeudi

21h Manel Cheniti quintet invite Félix Robin. Fondatrice du festival, la chanteuse Manel Cheniti offre une musique faite d’exaltation et de raffinement. Avec en première partie Les Ladies, sextet vocal.

Vendredi

21h Champian Fulton. Le Festival est fier d’accueillir pour ses 10 ans, cette étoile montante de la scène jazz new-yorkaise. Chanteuse et pianiste charismatique, Champian Fulton brille par son talent et sa maturité artistique.

Samedi

21h Philippe Léogé piano solo réinvente les trésors de la chanson française. Esaïe Cid quartet. Le saxophoniste, et son équipe d’apôtres résolus de l’esthétique bebop, nous fera découvrir son nouvel album de composition.

Stage de jazz dirigé par Esaïe Cid et secondé par 4 formidables musiciens les 21 et 22 août, tarif 70€.

Stage de gospel mené par l’incontournable Emmanuel Pi Djob les 23 et 24 août, tarif 80€.

Buvette et marché de créateur sur place. . 70 .

PARC D’ENCAUSSE-LES-THERMES (SOUS CHAPITEAU) Encausse-les-Thermes 31160 Haute-Garonne Occitanie

English :

The festival celebrates its 10th anniversary and welcomes Champion Fulton, Philippe Léogé, Manel Cheniti, Esaï Cid…

German :

Das Festival feiert sein 10-jähriges Bestehen und begrüßt Champion Fulton, Philippe Léogé, Manel Cheniti, Esaï Cid…

Italiano :

Il festival celebra il suo 10° anniversario e accoglie Champion Fulton, Philippe Léogé, Manel Cheniti, Esaï Cid…

Espanol :

El festival celebra su 10º aniversario y acoge a Champion Fulton, Philippe Léogé, Manel Cheniti, Esaï Cid…

L’événement FESTIVAL JAZZ ET GOSPEL Encausse-les-Thermes a été mis à jour le 2025-07-31 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE