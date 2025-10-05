Festival Jazz & Garonne Cinéma « Blue Giant » au Cinéma le Plaza Cinéma le Plaza Marmande
Festival Jazz & Garonne Cinéma « Blue Giant » au Cinéma le Plaza Cinéma le Plaza Marmande dimanche 5 octobre 2025.
Festival Jazz & Garonne Cinéma « Blue Giant » au Cinéma le Plaza
Cinéma le Plaza 28 Boulevard de Maré Marmande Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-05
fin : 2025-10-05
Date(s) :
2025-10-05
Dans le cadre du Festival Jazz et Garonne Cinéma
« Blue Giant » un film d’animation de Yuzuru TACHIKAWA
Dans le cadre du Festival Jazz et Garonne Cinéma
« Blue Giant » un film d’animation de Yuzuru TACHIKAWA .
Cinéma le Plaza 28 Boulevard de Maré Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 20 94 95
English : Festival Jazz & Garonne Cinéma « Blue Giant » au Cinéma le Plaza
As part of the Jazz et Garonne Festival Cinema
« Blue Giant » an animated film by Yuzuru TACHIKAWA
German : Festival Jazz & Garonne Cinéma « Blue Giant » au Cinéma le Plaza
Im Rahmen des Festivals Jazz et Garonne Kino
« Blue Giant » ein Animationsfilm von Yuzuru TACHIKAWA
Italiano :
Nell’ambito del Festival Jazz et Garonne Cinema
« Gigante blu », film d’animazione di Yuzuru TACHIKAWA
Espanol : Festival Jazz & Garonne Cinéma « Blue Giant » au Cinéma le Plaza
En el marco del Festival Jazz et Garonne Cine
« Gigante azul », película de animación de Yuzuru TACHIKAWA
L’événement Festival Jazz & Garonne Cinéma « Blue Giant » au Cinéma le Plaza Marmande a été mis à jour le 2025-08-27 par OT Val de Garonne