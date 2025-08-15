Festival Jazz in Aout La Rochelle

Jardin des plantes du Muséum 28 rue Albert 1er La Rochelle Charente-Maritime

Début : Vendredi 2025-08-15 16:30:00

fin : 2025-08-17 23:00:00

2025-08-15

L’association Jazz in Out revient cette année pour une nouvelle édition du festival Jazz in Aout dans le jardin des plantes du Muséum, toujours dans la dynamique de proposer un jazz de tous horizons avec des musiciens passionnés.

jazzinaout.lr@gmail.com

English : Festival Jazz in Aout

The Jazz in Out association is back again this year for another edition of the Jazz in August festival in the Museum’s plant garden, with the same dynamic of offering jazz from all horizons with passionate musicians.

German : Festival Jazz in Aout

Der Verein Jazz in Out kehrt dieses Jahr für eine neue Ausgabe des Festivals Jazz in Aout in den Pflanzengarten des Museums zurück, immer mit der Dynamik, Jazz aus allen Richtungen mit leidenschaftlichen Musikern anzubieten.

Italiano :

L’associazione Jazz in Out torna anche quest’anno per un’altra edizione del festival Jazz in August nel giardino delle piante del Museo, con lo stesso approccio dinamico di proporre jazz di tutti gli orizzonti con musicisti appassionati.

Espanol : Festival Jazz in Aout

La asociación Jazz in Out vuelve este año para una nueva edición del festival Jazz in August en el jardín vegetal del Museo, con el mismo enfoque dinámico de ofrecer jazz de todos los horizontes con músicos apasionados.

