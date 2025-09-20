Festival Jazz in Noyon Noyon

Festival Jazz in Noyon Noyon samedi 20 septembre 2025.

Festival Jazz in Noyon

Noyon Oise

Tarif : 0 – 0 –

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20

fin : 2025-10-12

Date(s) :

2025-09-20

Le Festival Jazz in Noyon fait son grand retour !

Du 20 septembre au 12 octobre 2025

L’édition 2025 du Festival Jazz In Noyon est une édition spéciale. Elle est résolument orientée sur l’égalité Femmes et Hommes. Les groupes présents cette année seront majoritairement dirigés par des femmes.

Pour réserver et acheter vos billets => jazzinnoyon.fr/billetterie 0 .

Noyon 60400 Oise Hauts-de-France contact@jazzinnoyon.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Festival Jazz in Noyon Noyon a été mis à jour le 2025-08-28 par SIM Hauts-de-France Office de Tourisme du Pays Noyonnais