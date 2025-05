Festival Jazz Manouche – Le Centre des Congrès du Burghof Forbach, 24 mai 2025 16:00, Forbach.

Moselle

Festival Jazz Manouche Le Centre des Congrès du Burghof 15 rue du parc Forbach Moselle

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-05-24 16:00:00

fin : 2025-05-25

Date(s) :

2025-05-24

Deux jours pour swinger au rythme du jazz manouche, dans une ambiance festive et chaleureuse !

Au programme

Samedi 24 mai à partir de 16h00

Concerts gratuits en journée Puis à 19h00

• Hugo Guezbar & Simba Baumgartner

• Giovanni Weiss invite Martin Taylor

Dimanche 25 mai à partir de 16h00

Concerts gratuits en journée

Puis à 19h00

• David Girardi Project

• Steffi, Samson Schmitt & Torino Reinhardt

• Tchavolo Schmitt Trio

Billetterie en ligne https://shorturl.at/8KImz

Venez nombreux profiter du talent d’artistes à la renommée mondiale ! Ambiance garantie

Information auprès de la Mairie de Forbach 03 87 84 30 00Tout public

Le Centre des Congrès du Burghof 15 rue du parc

Forbach 57600 Moselle Grand Est +33 3 87 84 30 00

English :

Two days of gypsy jazz in a warm, festive atmosphere!

On the program

Saturday, May 24 ? from 4:00 pm

Free daytime concerts Then at 7:00 pm

? Hugo Guezbar & Simba Baumgartner

? Giovanni Weiss invites Martin Taylor

Sunday May 25 ? from 4:00 pm

Free concerts during the day

Then at 7:00 pm

? David Girardi Project

? Steffi, Samson Schmitt & Torino Reinhardt

? Tchavolo Schmitt Trio

Online ticketing: https://shorturl.at/8KImz

Come and enjoy the talents of world-renowned artists! Ambiance guaranteed

Information from Forbach Town Hall: 03 87 84 30 00

German :

Zwei Tage, um im Rhythmus des Gypsy-Jazz zu swingen, in einer festlichen und herzlichen Atmosphäre!

Auf dem Programm stehen?

Samstag, 24. Mai? ab 16.00 Uhr

Kostenlose Konzerte tagsüber Dann um 19.00 Uhr

? Hugo Guezbar & Simba Baumgartner

? Giovanni Weiss lädt Martin Taylor ein

Sonntag, 25. Mai ? ab 16.00 Uhr

Kostenlose Konzerte tagsüber

Dann um 19.00 Uhr

? David Girardi Project

? Steffi, Samson Schmitt & Torino Reinhardt

? Tchavolo Schmitt Trio

Online-Ticketing: https://shorturl.at/8KImz

Kommen Sie zahlreich und genießen Sie das Talent von Künstlern mit Weltruf! Stimmung ist garantiert!

Informationen beim Rathaus von Forbach: 03 87 84 30 00

Italiano :

Due giorni di gypsy jazz in un’atmosfera calda e festosa!

Il programma

Sabato 24 maggio: dalle 16.00

Concerti gratuiti durante la giornata Poi alle 19.00

? Hugo Guezbar & Simba Baumgartner

? Giovanni Weiss invita Martin Taylor

Domenica 25 maggio, dalle ore 16.00

Concerti gratuiti durante il giorno

Poi alle 19.00

? Progetto David Girardi

? Steffi, Samson Schmitt & Torino Reinhardt

? Trio Tchavolo Schmitt

Biglietti online: https://shorturl.at/8KImz

Venite tutti e godetevi il talento di artisti di fama mondiale! Atmosfera garantita

Informazioni presso il Municipio di Forbach: 03 87 84 30 00

Espanol :

Dos días de jazz gitano en un ambiente cálido y festivo

En el programa

Sábado 24 de mayo ? a partir de las 16.00 h

Conciertos gratuitos durante el día A continuación, a las 19.00 h

? Hugo Guezbar & Simba Baumgartner

? Giovanni Weiss invita a Martin Taylor

Domingo 25 de mayo ? a partir de las 16.00 h

Conciertos gratuitos durante el día

A continuación, a las 19.00 h

? Proyecto David Girardi

? Steffi, Samson Schmitt y Torino Reinhardt

? Tchavolo Schmitt Trío

Venta de entradas en línea: https://shorturl.at/8KImz

Vengan todos y disfruten del talento de artistas de renombre mundial Ambiente garantizado

Información en el Ayuntamiento de Forbach: 03 87 84 30 00

