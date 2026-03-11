Festival Jazz Ô Château Le Bourg Tréveneuc
Le Bourg Château de Pommorio Tréveneuc Côtes-d’Armor
Début : 2026-04-25
fin : 2026-05-03
2026-04-25
Le plus petit des grands festivals revient, avec neuf jours d’animations et de concerts à Saint-Quay-Portrieux et à Tréveneuc. Cap sur la 11e édition !
Depuis ses débuts en 2015, Jazz Ô Château propose une vision du festival à son image un événement festif, avec une
programmation exigeante sans être élitiste.
Au menu de cette nouvelle édition, de nombreux concerts, mais aussi le plein
d’animations, parce que, nous avons à cœur de partager le jazz
sous toutes ses formes.
Commençons par les concerts nous entamerons les festivités le 25 avril avec ‘Ndiaz, le groupe phare de la
nouvelle scène bretonne, qui offre un jazz hybride plein de celtitude et d’énergie.
Changement d’ambiance le jeudi 30 mai avec le bal swing pour danser le lindy hop au Centre des Congrès le 30 avril, avec le groupe Kannibal Swing !
Le vendredi 1er mai, place à la scène émergente que nous affectionnons, avec mohs., un quartet suisse qui
marie une trompette planante aux rythmiques acoustiques et électroniques. En deuxième partie, nous
accueillerons le tromboniste Robinson Khoury avec son trio Mÿa composé d’une percussionniste et d’un
claviériste, pour un voyage musical mariant accents arabes, mélodies anciennes et accents électro…
Samedi 2 mai, place à Shai Maestro ! Faut-il encore le présenter ? Le pianiste qui a fait ses débuts à l’âge
de 19 ans avec Avishai Cohen nous revient en trio pour une soirée exceptionnelle…
N’oublions pas les concerts gratuits, qui animeront différents lieux de Saint-Quay-Portrieux et Tréveneuc
pendant cette semaine. .
