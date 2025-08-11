Festival Jazz sur la Baie Théâtre de la Mer La Ciotat

Festival Jazz sur la Baie Théâtre de la Mer La Ciotat lundi 11 août 2025.

Bouches-du-Rhône

Festival Jazz sur la Baie Du lundi 11 au mercredi 13 août 2025 de 19h30 à 23h45. Théâtre de la Mer 46 quai François Mitterrand La Ciotat Bouches-du-Rhône

Le festival Jazz sur La Baie propose des groupes en tournée nationale avec les meilleures formations jazz de la région Sud.

Les trois soirées se dérouleront de 19h30 à 23h avec une entracte entre deux concerts :

19h30 Ouverture musicale (petite restauration)

20h Concert en première partie

20h45 Entracte musicale (petite restauration)

21h15 Concert du groupe invité

23h Clôture musicale (petite restauration)



Lundi 11 août Asina Quintet

Première partie Edith Darasse Quartet

Ce groupe franco-irlandais proposera un hommage à la célèbre chanteuse américaine Anita O’Day qui a partagé la scène avec les plus grands (Louis Armstrong, Oscar Peterson, Thelonious Monk..).

Tansy Greenlee, chanteuse issue de l’American School of Modern Music, est accompagnée par Aidje Tafial à la batterie (Matthieu Chedid, Yeux Noirs..), Tiphaine Massé (Formes) à la guitare et Nicolas Bauer à la contrebasse (Magic Malik, Julien Doré..).

Créé en 2022, le groupe Asina s’est produit dans plus de 80 concerts dont les renommées salles parisiennes du Baiser Salé et du Son de la Terre.



Mardi 12 août Lisa Collé Quintet

Première partie Gérard Murphy Quartet

Diplômée de l’American School of Modern Music en 2022, Lisa Collé se révèle rapidement, dès la sortie de son premier EP La Verdad, sur la scène jazz et musique du monde (l’Alhambra, Sunset, Baiser Salé, Barbizon, Son de la Terre..). Ses compositions originales en espagnol sont le reflet de son expérience personnelle et de sa culture gitane. En collaboration avec Magic Malik sur son second EP El Deseo, elle teinte sa musique d’innovations rythmiques et harmoniques.



Jeudi 13 août Cécile Messyasz Quintet

Première partie Claudie Meyer Midnight Quartet

Cécile Messyasz interprète en anglais et en français ses propres textes sur des musiques de Michel Petrucciani qu’elle met en valeur de manière originale.. un pur moment de jazz pour les soirées estivales. En 2003, Cécile Messyasz a obtenu une bourse afin d’intégrer le célèbre Berklee College of Music de Boston aux États-Unis.

Elle est accompagnée par Eric Meridiano au piano, Jean-Philippe Semperer à la guitare, Fabien Giacchi à la contrebasse et Piero Iannetti à la batterie. .

Théâtre de la Mer 46 quai François Mitterrand

La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 51 20 52 21 info@jazzsurlabaie.com

English :

The Jazz sur La Baie festival features bands on a national tour with some of the best jazz acts in the Sud region.

German :

Das Festival Jazz sur La Baie bietet Bands auf nationaler Tournee mit den besten Jazzformationen der Südregion.

Italiano :

Il festival Jazz sur La Baie presenta band in tournée nazionale con alcuni dei migliori artisti jazz della regione Sud.

Espanol :

El festival Jazz sur La Baie reúne a grupos de gira nacional con algunas de las mejores actuaciones de jazz de la región Sud.

