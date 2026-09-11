FESTIVAL JAZZEBRE « IRIWAN + LA GRANDE FANFARE » Sorède
dimanche 4 octobre 2026 · Sorède
Informations pratiques
Sorède
FESTIVAL JAZZEBRE « IRIWAN + LA GRANDE FANFARE »
rue de la caserne Sorède Pyrénées-Orientales
Tarif : 10 – 10 – 10
Tarif réduit
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04 12:30:00
fin : 2026-10-04
Date(s) :
2026-10-04
Le Festival Jazzèbre fait escale à Sorède avec Irwan et La Grande Fanfare ! Un pique-nique musical où jazz, énergie collective et esprit festif se rencontrent, agrémenté de balades et d’animations.
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rue de la caserne Sorède 66690 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 48 98 00 08
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English :
The Jazz%E8bre Festival is stopping in %E0 Sor%E8de with Irwan and La Grande Fanfare! A musical picnic where jazz, collective energy, and a festive spirit come together, featuring walks and activities.
L’événement FESTIVAL JAZZEBRE « IRIWAN + LA GRANDE FANFARE » Sorède a été mis à jour le 2026-09-11 par OTI PYRENEES MEDITERRANEE
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