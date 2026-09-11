Informations pratiques

Sorède

FESTIVAL JAZZEBRE « IRIWAN + LA GRANDE FANFARE »

rue de la caserne Sorède Pyrénées-Orientales

Tarif : 10 – 10 – 10

Tarif réduit

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-04 12:30:00

fin : 2026-10-04

Date(s) :

2026-10-04

Le Festival Jazzèbre fait escale à Sorède avec Irwan et La Grande Fanfare ! Un pique-nique musical où jazz, énergie collective et esprit festif se rencontrent, agrémenté de balades et d’animations.

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rue de la caserne Sorède 66690 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 48 98 00 08

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English :

The Jazz%E8bre Festival is stopping in %E0 Sor%E8de with Irwan and La Grande Fanfare! A musical picnic where jazz, collective energy, and a festive spirit come together, featuring walks and activities.

L’événement FESTIVAL JAZZEBRE « IRIWAN + LA GRANDE FANFARE » Sorède a été mis à jour le 2026-09-11 par OTI PYRENEES MEDITERRANEE