FESTIVAL JAZZEBRE JAZZ A L’HOPITAL Thuir

FESTIVAL JAZZEBRE JAZZ A L’HOPITAL Thuir jeudi 9 octobre 2025.

FESTIVAL JAZZEBRE JAZZ A L’HOPITAL

Avenue du Roussillon Thuir Pyrénées-Orientales

Tarif : 7 – 7 – 13

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-09 19:00:00

fin : 2025-10-09

Date(s) :

2025-10-09

Simon Winse ngoni, flûte peul • Raphaël Quenehen saxophone • Rafaëlle Rinaudo harpe électrique

Sans rentrer dans des considérations trop techniques, ce trio s’amuse à confronter la harpe électrique et le kamele ngoni d’Afrique de l’Ouest, gamm…

.

Avenue du Roussillon Thuir 66300 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 51 13 14

English :

Simon Winse: ngoni, Peul flute? Raphaël Quenehen: saxophone ? Rafaëlle Rinaudo: electric harp

Without getting too technical, this trio has fun pitting the electric harp against the West African kamele ngoni, a musical instrument used to…

German :

Simon Winse: Ngoni, Fulani-Flöte ? Raphaël Quenehen: Saxophon ? Rafaëlle Rinaudo: elektrische Harfe

Ohne auf allzu technische Überlegungen einzugehen, macht sich dieses Trio einen Spaß daraus, die elektrische Harfe und die westafrikanische Kamele Ngoni, eine Gamm…

Italiano :

Simon Winse: ngoni, flauto Peul? Raphaël Quenehen: sassofono? Rafaëlle Rinaudo: arpa elettrica

Senza entrare troppo nei dettagli tecnici, questo trio suona l’arpa elettrica contro il kamele ngoni dell’Africa occidentale, uno strumento musicale che…

Espanol :

Simon Winse: ngoni, flauta de Peul? Raphaël Quenehen: saxofón ? Rafaëlle Rinaudo: arpa eléctrica

Sin entrar en demasiados detalles técnicos, este trío toca el arpa eléctrica con el kamele ngoni de África Occidental, un instrumento musical…

L’événement FESTIVAL JAZZEBRE JAZZ A L’HOPITAL Thuir a été mis à jour le 2025-10-03 par OTI ASPRES-THUIR