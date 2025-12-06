Festival Jazzycolors : concert du YenTing Lo Quartet Centre tchèque de Paris Paris

Le concert du YenTing Lo Quartet s’inscrit dans le cadre de la 23e édition du festival international Jazzycolors, qui réunit chaque année les instituts culturels étrangers présents à Paris et célèbre le jazz dans toute sa diversité.

Venez écouter YenTing Lo, compositrice-chanteuse, pianiste, flûtiste de jazz, originaire de Kaohsiung, à Taïwan. Sa musique se distingue par une imagination musicale foisonnante et des textes empreints de poésie. Elle a remporté une médaille d’or aux Global Music Awards ainsi que le prix du Meilleur album de jazz aux Golden Indie Music Awards pour ses deux albums Epiphyllum (2019) et The 13th Heron (2020).

Elle sera accompagnée de Refa Wang à la contrebasse, l’une des créatrices musicales les plus en vue de Taïwan dans les domaines de l’improvisation et de la musique cross-genre depuis quelques années. Mais aussi de YuJung Hsiao à la guitare, un artiste explorant divers horizons musicaux, tant dans le domaine de l’enregistrement que dans celui des performances live. Et de Dee Chen à la batterie qui se consacre depuis des années à la scène musicale indépendante, jazz et pop de Taïwan et qui a remporté le Golden Melody Award du meilleur album en langue taïwanaise et a été nominé à plusieurs reprises aux Golden Melody Awards et aux Golden Indie Music Awards.

Plus d’informations sur le festival ici !

Le samedi 06 décembre 2025

de 19h30 à 22h00

payant

Tarif unique: 10 euros.

Tout public.

Centre tchèque de Paris 18 rue Bonaparte 75 006 Paris

https://paris.czechcentres.cz/fr/programme/jazzycolors-2025-yenting-lo +33153730022 paris@czechcentres.cz https://www.facebook.com/CzechCentreParis?locale=cs_CZ https://www.facebook.com/CzechCentreParis?locale=cs_CZ