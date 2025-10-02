Festival Jean Carmet Hors les murs Cinéma Rio Borvo Bourbon-Lancy

Festival Jean Carmet Hors les murs

Cinéma Rio Borvo 9 Rue de la Petite Murette Bourbon-Lancy Saône-et-Loire

Début : 2025-10-02 20:30:00

fin : 2025-10-02

2025-10-02

Les membres du festival Jean Carmet nous font l’honneur de venir présenter le programme ainsi qu’une sélection gratuite de courts-métrages qui a marqué la sélection Jeune Espoir de 2024. Séance entièrement gratuite, avec un petit verre de l’amitié pour discuter

tous ensemble à la fin de la séance. .

Cinéma Rio Borvo 9 Rue de la Petite Murette Bourbon-Lancy 71140 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 89 25 19 rioborvo@orange.fr

