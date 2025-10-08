Festival Jean Carmet CGR Cinéma Moulins

Festival Jean Carmet CGR Cinéma Moulins mercredi 8 octobre 2025.

Festival Jean Carmet

CGR Cinéma 16 Rue Marcellin Desboutins Moulins Allier

Début : 2025-10-08

fin : 2025-10-14

2025-10-08

Unique en son genre, le festival Jean Carmet met à l’honneur les interprètes des seconds rôles dans les longs métrages, et récompense également les jeunes espoirs dans les courts métrages.

English :

The only festival of its kind, the Jean Carmet Festival honors supporting actors in feature films, as well as young hopefuls in short films.

German :

Das einzigartige Jean-Carmet-Festival ehrt die Darsteller von Nebenrollen in Spielfilmen und zeichnet auch junge Nachwuchstalente in Kurzfilmen aus.

Italiano :

Unico nel suo genere, il Festival Jean Carmet premia gli attori non protagonisti dei lungometraggi e i giovani attori emergenti dei cortometraggi.

Espanol :

Único en su género, el Festival Jean Carmet recompensa a los actores secundarios de largometrajes y a las jóvenes promesas del cortometraje.

