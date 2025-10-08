Festival Jean Carmet CGR Cinéma Moulins
Festival Jean Carmet CGR Cinéma Moulins mercredi 8 octobre 2025.
Festival Jean Carmet
CGR Cinéma 16 Rue Marcellin Desboutins Moulins Allier
Début : 2025-10-08
fin : 2025-10-14
2025-10-08
Unique en son genre, le festival Jean Carmet met à l’honneur les interprètes des seconds rôles dans les longs métrages, et récompense également les jeunes espoirs dans les courts métrages.
CGR Cinéma 16 Rue Marcellin Desboutins Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 46 35 99
English :
The only festival of its kind, the Jean Carmet Festival honors supporting actors in feature films, as well as young hopefuls in short films.
German :
Das einzigartige Jean-Carmet-Festival ehrt die Darsteller von Nebenrollen in Spielfilmen und zeichnet auch junge Nachwuchstalente in Kurzfilmen aus.
Italiano :
Unico nel suo genere, il Festival Jean Carmet premia gli attori non protagonisti dei lungometraggi e i giovani attori emergenti dei cortometraggi.
Espanol :
Único en su género, el Festival Jean Carmet recompensa a los actores secundarios de largometrajes y a las jóvenes promesas del cortometraje.
L’événement Festival Jean Carmet Moulins a été mis à jour le 2025-07-01 par Office du tourisme de Moulins & sa région