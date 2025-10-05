Festival Jean de La Fontaine Les Automnales Alta es la Luna Chézy-sur-Marne

Festival Jean de La Fontaine Les Automnales Alta es la Luna Chézy-sur-Marne dimanche 5 octobre 2025.

Festival Jean de La Fontaine Les Automnales Alta es la Luna

6 Rue du Pothuis Chézy-sur-Marne Aisne

Tarif : 0 – 0 –

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-05 17:00:00

fin : 2025-10-05

Date(s) :

2025-10-05

Alta es la Luna Une invitation envoûtante ✨

Par l’Ensemble Matica de Flor

Lieu Église Saint-Martin du Haut Chézy-sur-Marne ️

Date et heure Dimanche 5 octobre 2025 à 17h00 ️⏰

Un voyage musical envoûtant

À la croisée des airs traditionnels séfarades et des pièces espagnoles de la Renaissance, l’Ensemble Matica de Flor vous transporte dans un univers où la musique devient un pont entre les époques.

Au programme Des chansons d’amour, des berceuses et des romances qui tissent un dialogue poétique entre passé et présent. Une expérience colorée, vibrante et intemporelle, portée par quatre musiciens passionnés !

Origine Formé au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Lyon, l’ensemble puise son inspiration dans les traditions orales et les sources écrites pour offrir une interprétation vivante, généreuse et captivante.

Ne manquez pas ce moment magique ! ✨ ** Réservez dès maintenant !**

️ Réservation ici https://www.helloasso.com/associations/association-festival-jean-de-la-fontaine/evenements/alta-es-la-luna?_gl=1%2a1h1co68%2a_gcl_au%2aMTI3MDM5MTU5Mi4xNzU0NDk0NzI1

Pour plus d’informations 06.74.41.82.35 ou festival@festival-jeandelafontaine.com

Source Festival Jean de La Fontaine 0 .

6 Rue du Pothuis Chézy-sur-Marne 02570 Aisne Hauts-de-France +33 6 74 41 82 35 festival@festival-jeandelafontaine.com

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Festival Jean de La Fontaine Les Automnales Alta es la Luna Chézy-sur-Marne a été mis à jour le 2025-08-21 par SIM Hauts-de-France Maison du Tourisme Les Portes de la Champagne