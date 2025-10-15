Festival Jean de La Fontaine Les Automnales Deus Calculat dans l’église Saint-Crépin Château-Thierry

Deus Calculat Un voyage musical et spirituel

Par l’Ensemble Alia Mens

Lieu Église Saint-Crépin Château-Thierry ️

Date et heure Mercredi 15 octobre 2025 à 20h30 ️⏳

Un itinéraire spirituel guidé par la musique de J.S. Bach

À travers les cantates BWV 138, 98, 99 et l’aria pour soprano de la BWV 151, Olivier Spilmont vous invite à un parcours émotionnel, du doute à l’acceptation, inspiré par l’allégorie du labyrinthe.

Au cœur de l’expérience La musique et le texte s’unissent pour exprimer l’ineffable, offrant une soirée d’élévation et de contemplation.

Une immersion où la richesse polyphonique et la profondeur spirituelle de Bach se dévoilent dans toute leur splendeur.

Un moment rare à ne pas manquer ✨

– Réservez vos places dès maintenant https://www.helloasso.com/associations/association-festival-jean-de-la-fontaine/evenements/deus-calculat?_gl=1%2a1h1co68%2a_gcl_au%2aMTI3MDM5MTU5Mi4xNzU0NDk0NzI1

Pour plus d’informations 06.74.41.82.35 ou par mail festival@festival-jeandelafontaine.com. 7 .

1 Rue de la Madeleine Château-Thierry 02400 Aisne Hauts-de-France +33 6 74 41 82 35 festival@festival-jeandelafontaine.com

