FESTIVAL JERK OFF #18 Plateau partagé Théâtre L’étoile du nord Paris jeudi 2 octobre 2025.

Jeu 02 octobre — 20h00 Ven 03 octobre — 20h00

Nadège Piton et Estelle Benazet H. s’associent en duo, leur nom : Black Hole and Despair. Deux styles, deux manières de se déshabiller. Estelle commence à lire son texte Éjaculats & Capital, l’histoire d’un corps menstrué qui écrit et jouit. Nadège danse sur le tube des années 80 Walk the Night de Skatt Bros, une grosse voix effraie, elle dit « Creeper creeper gonna creep and walk the night, All right all right, Look out night, Creeper god mad ans angry eyes, One look from him can paralyze… », ça crie et ça rit dans la nuit.

PORTEUR·EUSE DE PROJET : Nadège Piton

COMPAGNIE : Black Hole and Despair

TITRE DU SPECTACLE : Éjaculats & Capital,

Qui sommes-nous ? L’étoile du nord est une scène dédiée à la jeune création et aux artistes émergents. Ce lieu place l’expérimentation au cœur de sa programmation, que ce soit en théâtre, danse ou littérature. L’équipe du théâtre s’engage auprès des créateurs, elle les accompagne des prémices de leurs projets jusqu’à leur diffusion sur le plateau, elle soutient la jeune création pour l’aider à affirmer son identité artistique et montrer la nécessité de cette effervescence créative.

Par téléphone au 01 42 26 47 47 du lundi au vendredi de 15 h à 18 h et les soirs de représentation

L’accueil billetterie est ouvert une heure avant le début de la représentation

Le festival Jerk Off #18 s’attache à protéger, programmer et défendre les diversités de toutes les communautés LGBTQIA+. C’est une célébration des identités plurielles, parfois contradictoires, mais toujours unies pour une culture libre, ouverte, engagée, inclusive, qui défie l’étroitesse des représentations traditionnelles et dominantes.

Du jeudi 02 octobre 2025 au vendredi 03 octobre 2025 :

jeudi, vendredi

de 20h00 à 21h00

payant

De 5 à 18 euros.

Tout public. A partir de 16 ans.

Théâtre L’étoile du nord 16, rue Georgette Agutte 75018 Paris

https://www.etoiledunord-theatre.com/ +33142264747 contact@etoiledunord-theatre.com https://www.facebook.com/Letoiledunordtheatre https://www.facebook.com/Letoiledunordtheatre