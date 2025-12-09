Festival Jeu Toul’Monde Joue 2026 Toul

Festival Jeu Toul’Monde Joue 2026

15 Avenue du Colonel Péchot Toul Meurthe-et-Moselle

Gratuit

Samedi 2026-01-24 10:00:00

2026-01-24 20:00:00

2026-01-24

4ème édition du festival jeu Toul’monde Joue

Entrée libre Tous publics Restauration possible

Espaces jeux de société de 3 à 100 ans Espace petite enfance 0-2 ans Espace jeux de constructions Espace puzzle Grand jeux en bois . Babyfoot Echecs figurines Escape Game Jeux de rôle Tournoi de cartes Tournoi de puzzle Manga Cosplay Animations

Présence des boutique La Caverne du Goblin et Kodama

Venez nombreux !Tout public

15 Avenue du Colonel Péchot Toul 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 63 76 24

English :

4th edition of the Toul’monde Joue game festival

Free admission All audiences Catering available

Board games area for ages 3 to 100 Toddler area for ages 0-2 Construction games area Puzzle area Large wooden games . Table soccer Chess Miniatures Escape Game Role-playing games Card tournament Puzzle tournament Manga Cosplay Animations

Presence of La Caverne du Goblin and Kodama stores

Come one, come all!

