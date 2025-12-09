Festival Jeu Toul’Monde Joue 2026 Toul
Festival Jeu Toul’Monde Joue 2026 Toul samedi 24 janvier 2026.
Festival Jeu Toul’Monde Joue 2026
15 Avenue du Colonel Péchot Toul Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-01-24 10:00:00
fin : 2026-01-24 20:00:00
Date(s) :
2026-01-24
4ème édition du festival jeu Toul’monde Joue
Entrée libre Tous publics Restauration possible
Espaces jeux de société de 3 à 100 ans Espace petite enfance 0-2 ans Espace jeux de constructions Espace puzzle Grand jeux en bois . Babyfoot Echecs figurines Escape Game Jeux de rôle Tournoi de cartes Tournoi de puzzle Manga Cosplay Animations
Présence des boutique La Caverne du Goblin et Kodama
Venez nombreux !Tout public
0 .
15 Avenue du Colonel Péchot Toul 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 63 76 24
English :
4th edition of the Toul’monde Joue game festival
Free admission All audiences Catering available
Board games area for ages 3 to 100 Toddler area for ages 0-2 Construction games area Puzzle area Large wooden games . Table soccer Chess Miniatures Escape Game Role-playing games Card tournament Puzzle tournament Manga Cosplay Animations
Presence of La Caverne du Goblin and Kodama stores
Come one, come all!
L’événement Festival Jeu Toul’Monde Joue 2026 Toul a été mis à jour le 2025-12-09 par MT TERRES TOULOISES