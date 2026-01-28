Festival jeu vidéo & cinéma (Le Rex) Brive-la-Gaillarde

Festival jeu vidéo & cinéma (Le Rex)

3 Boulevard Koenig Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07

fin : 2026-02-22

Date(s) :

2026-02-07

Le Cinéma Rex Brive et ses partenaires vous invitent durant plusieurs jours à vivre un moment unique, où les liens entre jeux vidéo et cinéma seront mis à l’honneur à travers des projections, des animations et des rencontres.

Organisé par Le Cinéma Rex Brive, Les Yeux Verts Pôle d’éducation aux images en Nouvelle-Aquitaine et Le Festival du Cinéma de Brive Rencontres Internationales du Moyen Métrage.

Du 7 au 22 février. .

3 Boulevard Koenig Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 22 41 69

